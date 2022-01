Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Rettung aus dem Regen

Worms, Hagenstraße (ots)

In der Nacht von Montag, dem 03.Januar auf Dienstag geht ein 22-Jähriger polnischer EU-Bürger nur kurz aus seiner Wohnung in Worms, um zu rauchen. Die geöffnete Wohnungstür fällt aus ungeklärten Gründen ins Schloss. Der 22-Jährige hat jedoch weder Smartphone, noch Geldbörse, noch Schlüssel einstecken. Da es in Strömen regnet und er kein Deutsch spricht, ist seine letzte Rettung die Polizeidienststelle in Worms.

Die Polizei Worms ist für seine Bürgerinnen und Bürger rund um die Uhr ansprechbar.

Die Polizei kann den Sachverhalt trotz sprachlicher Barriere aufklären und schlussendlich einen Schlüsseldienst für den 22-Jährigen verständigen.

Der 22-Jährige ist glücklich und bedankt sich bei der Polizei für das Engagement.

