POL-PDWO: Worms - Fußgängerin verletzt - Radfahrer flüchtet

Worms (ots)

Gestern ist in Worms-Pfeddersheim ein Radfahrer mit einer Fußgängerin und einem PKW kollidiert und unerlaubt von der Unfallstelle geflüchtet. In der Ostrandsiedlung hatte die 74-jährige Autofahrerin gegen 10:30 Uhr auf Höhe der 64-jährigen Fußgängerin ihren Wagen angehalten, um diese nach dem Weg zu Fragen. Während des Gesprächs zwischen beiden Frauen näherte sich ein Radfahrer auf dem Gehweg und prallte aus bislang ungeklärter Ursache mit der Fußgängerin zusammen. Hierdurch stürzten beide zu Boden und das Fahrrad prallte gegen den PKW. Die Frau wurde hierdurch leicht verletzt und am PKW entstand geringer Sachschaden. Der Radfahrer berappelte sich wieder, stieg auf sein Rad und braust davon. Der Flüchtende ist circa fünfzig Jahre alt, habe ein schwarzes Rennrad gefahren und sei in dunklen Radsportsachen gekleidet gewesen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

