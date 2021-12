Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mettenheim - Bewohner ertappt Diebe auf frischer Tat

Worms (ots)

Gestern Nachmittag wurde in Mettenheim ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße gemeldet. Wie der Geschädigte gegen 16:00 Uhr feststellte, hatten Unbekannte versucht durch das rückseitig gelegene Küchenfenster ins Innere zu gelangen. Am Fenster wurde augenscheinlich gehebelt, auch versuchte man den Fensterrahmen zu durchbohren. Aus bislang unbekannten Gründen wurde von der Tatausführung Abstand genommen, möglicherweise wurden sie durch den heimkehrenden Eigentümer gestört. Um kurz nach 17:00 Uhr wurde gemeldet, dass der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Am Herrenkeller Einbrecher auf frischer Tat angetroffen und festgehalten habe. Beide Objekte liegen rund 100 m voneinander entfernt. Der Bewohner befand sich zunächst in seiner Garage und hatte die Terrassentür geschlossen, aber nicht verriegelt. Dies nutzten zwei dunkel gekleidete Täter und gelangten so ins Anwesen. Als der Geschädigte aus der Garage wieder zurück ins Haus gehen wollte, erkannte er Personen und Taschenlampenschein im Innern. Daraufhin begab er sich ins Haus und konnte einen Täter ergreifen und festhalten. Dessen Komplize drohte dem Geschädigten zunächst mit einem spitzen Gegenstand und forderte diesen auf, den Mann frei zu geben. Doch als der Geschädigte um Hilfe schrie, nahm der zweite Täter reiß aus. Mit einem dritten Komplizen, der offenbar als Wachposten in unmittelbarer Nähe wartete, flüchteten zwei der drei Täter. Bei der Durchsuchung des festgehaltenen Täters, einem 53-jährigen Chilenen, konnte Diebesgut festgestellt und an den Eigentümer ausgehändigt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtenden Tätern verlief ohne Erfolg. Der 53-Jährige wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Inwieweit die Täter auch für den zunächst gemeldeten Einbruchsversuch verantwortlich sind, ist Gegenstand der Ermittlungen.

