Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alsheim - Einbruch in Kleingärten

Worms (ots)

Wie gestern bekannt wurde, sind unbekannte Täter in der Gemarkung Alsheim in zwei Gartenhäuser eingebrochen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde der Zaun zu einem Kleingarten in der Mainzer Straße aufgeschnitten und die Tür zur Laube aufgehebelt. Auch auf das unweit entfernte Gartengrundstück an der L439 gelangten die Täter durch Aufschneiden der Umfriedung. Aus den Gartenlauben wurden zwei Rasenmäher, Stromgenerator, Gartenmöbel und weitere Gegenstände entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

