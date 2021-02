Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus in Worms

Worms (ots)

Am Freitag, den 26.02.2021 wird die Polizeiinspektion Worms gegen 18:00 Uhr von einer Zeugin über einen Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Straße "Zum Hofstück" in Worms ST Horchheim in Kenntnis gesetzt. Der Tatzeitraum liege laut Angaben der Zeugin zwischen Mittwoch, dem 24.02.2021 ca. 08:00 Uhr bis zur Meldezeit. Der/ die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt in das Gebäude indem sie die Hauseingangstür vermutlich mit einem Brecheisen aufgebrochen haben. Im Haus befinden sich noch Einrichtungsgegenstände. Der/ die unbekannten Täter suchten nahezu alle Räumlichkeiten auf, durchsuchten Schränke und Kommoden. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. Es liegen keine Täterhinweise vor. Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Worms unter der Telefonnummer 06241-852-0 zu melden.

