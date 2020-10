Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Abenheim - Autoschlüssel sichergestellt - Sachbeschädigung auf Bolzplatz

Worms (ots)

Wegen lauter Musik wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Polizeistreife nach Worms-Abenheim gerufen. Auf dem Bolzplatz St. Sebastianus stellen die Beamten um 03:30 Uhr einen PKW besetzt mit drei Personen fest, aus dem überlaute Musik dröhnt. Die jungen Männer sind augenscheinlich stark alkoholisiert, weswegen der PKW-Schlüssel zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt sichergestellt wird. Auf der Rasenfläche des Bolzplatzes wird hierbei festgestellt, dass offenbar mit einem Fahrzeug und durchdrehenden Rädern Kreise gezogen wurden und die Rasenfläche beschädigt ist. Hier wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt aufgenommen. Der angetroffene PKW kann allerdings als verursachendes Fahrzeug ausgeschlossen werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

