Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Osthofen - Baustellenfahrzeuge mit Stahlkugeln beschossen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Worms (ots)

Von Mittwoch auf den gestrigen Donnerstag wurden auf einer Baustelle am Ortsrand von Osthofen Baustellenfahrzeuge beschädigt. Unbekannter Täter beschädigte an einem Bagger und einer Walze, welche auf der frei zugänglichen Baustelle im Backsteinweg abgestellt sind, insgesamt drei Glasscheiben. Mit Stahlkugeln (7mm Durchmesser) wurden die Scheiben durchschossen. Hierbei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell