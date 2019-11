Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Vandalismus in der Pfrimmtal Realschule Plus Worms

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Worms (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag Nachmittag und Sonntag Morgen Zutritt in die Sporthalle der Pfrimmtal Realschule Plus in der Nievergoltstraße in Worms, indem sie durch ein Fenster einstiegen. Im Inneren beschädigten sie Sport- und Turngeräte. Des Weiteren betraten die Täter das Schulgebäude, indem sie eine Tür aufbrachen. Das Treppenhaus wurde mittels Bastelutensilien, Farbe und umgeworfenen Stühlen verwüstet. Die Eingangstür und die Außenfassade der Schule wurden mit Farbe verunreinigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-120

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell