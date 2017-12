POL-PDWO: Wohnhäuser von Einbrechern heimgesucht

Saulheim (ots) - Selbst an "Heiligabend" trieben Einbrecher in Saulheim ihr Unwesen. Am frühen Sonntagabend drangen bisher unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung und ein Einfamilienhaus ein. Auf der Suche nach Wertsachen wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Schließlich fehlten etwas Bargeld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

