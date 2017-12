POL-PDWO: Versuchter Einbruch in Dannenfels

Dannenfels (ots) - Am 1. Weihnachtsfeiertag überraschten die Bewohner eines Anwesens in der Raiffeisenstraße in Dannenfels offensichtlich gegen 21:08 Uhr einen Einbrecher. Dieser konnte durch ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss in das Anwesen gelangen, flüchtete aber unerkannt bei der Heimkehr der Anwohner. Trotz intensiver Fahndung konnte der flüchtige Täter nicht mehr angetroffen werden.

