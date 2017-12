POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht

Worms (ots) - Am 25.12.2017 kam es im Zeitraum von 21:30 Uhr bis 22:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Petrus-Dorn-Straße 9 in 67547 Worms. Ein unbekanntes Fahrzeug kollidierte dort mit der Hauswand eines Firmengebäudes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 10 000 Euro. Bei Hinweisen zum Unfallhergang wenden Sie sich bitte an die Polizei in Worms.

