Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 16-jährige Jugendliche aus Kordel vermisst

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Kordel (ots)

Seit Dienstag, den 31. März 2026, ist die 16-Jährige Ilham Al A. von ihrer Wohnanschrift in Kordel abgängig. Familie und Polizei gehen bislang von einer selbstgewählten, freiwilligen Abwesenheit des Mädchens aus.

Eine abstrakte Gefahr für die Vermisste kann allerdings nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Ilham ist möglicherweise mit dem Zug unterwegs. Konkrete Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort existieren nicht. Bekannte Anlaufadressen wurden ohne Ergebnis abgearbeitet.

Die junge Frau ist ca. 155 cm groß, wiegt ca. 55 Kilo und hat dunkles, langes Haar. Welche Bekleidung sie beim Verlassen ihres Zuhauses trug ist nicht bekannt. Ein Foto der Vermissten finden Sie auf unserer Fahndungshomepage: https://s.rlp.de/sUHHbDc

Die Polizei bitte die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach Ilham und fragt: Wer hat Ilham Al Ali gesehen? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Trier unter der Telefonnummer 0651-983 43390 entgegen.

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