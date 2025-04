Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Anja Rakowski bedankt sich für Zivilcourage im Sinne der Kampagne "Wer nichts tut, macht mit"

Trier

Bereits am Dienstag, 11. März 2025, ehrte Polizeipräsidentin Anja Rakowski zehn Bürgerinnen und Bürge, die ganz im Sinne der Kampagne "Wer nichts tut, macht mit" ein besonders hohes Maß an Zivilcourage gezeigt, Menschen gerettet oder maßgeblich zur Aufklärung von Straftaten beigetragen haben. Am Dienstag, 1. April, erhielt nun auch Klaus Schanen in einer nachträglichen Feierstunde im kleinen Kreis eine Urkunde für sein herausragendes Engagement.

Herr Schanen hatte am 28. März 2024 den Anruf einer vermeintlichen Polizeibeamtin erhalten, die ihm mitteilte, seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Zur Abwendung der Untersuchungshaft sei die Zahlung einer hohen Kaution notwendig. Herr Schanen erkannte die Betrugsmasche sofort. Während er weiter mit den Tätern telefonierte und eine Übergabe vereinbarte, informierte seine Ehefrau die Polizei. Das weitere Vorgehen wurde in enger Zusammenarbeit zwischen Herr Schanen und zwei Beamten der Kriminalpolizei abgestimmt. So konnten die zwischenzeitlich eingetroffenen Einsatzkräfte die Betrügerin unmittelbar nach der vereinbarten Geldübergabe festnehmen.

"Jahr für Jahr nutzen die Betrüger mit der Masche 'Schockanruf' die Sorge und Hilfsbereitschaft ihrer Opfer aus, um sie unter erfundenen Vorwänden zu hohen Zahlungen zu bringen. Bis heute erleben wir immer wieder solche Anrufwellen, denen schließlich auch Menschen zum Opfer fallen. Mit Ihrem aufmerksamen und umsichtigen Verhalten bewiesen Sie, Herr Schanen, nicht nur Mut und Zivilcourage, sondern ermöglichten auch die Festnahme einer Geldabholerin in dieser perfiden Betrugsmasche," dankte die Polizeipräsidentin dem couragierten Zeugen.

