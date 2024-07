POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 29. Kalenderwoche

Trier (ots) - Bisher unbekannte Täter versuchten zwischen Freitag, 5. Juli, 17 Uhr, und Montag, 8. Juli, 7 Uhr, in das Sanitätshaus des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in der Nordallee in Trier einzubrechen. Die Täter scheiterten beim Versuch die Personaleingangstür des Gebäudes aufzubrechen und flüchteten unerkannt und unverrichteter Dinge. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet ...

mehr