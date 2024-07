POL-PPTR: Räuberische Erpressung vor dem Humboldt-Gymnasium

Trier (ots) - Zwischen Freitag, 28. Juni, 17:30 Uhr, und Montag, 1. Juli, 6:50 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer KiTa in der Eurener Straße ein. Die Täter schlugen die Zugangstür zur KiTa und ein Kellerfenster ein, entwendet aber scheinbar nichts. Bereits Anfang Juni kam es zu einem Einbruch in die KiTa St. Ambrosius (https://s.rlp.de/5CBfH). Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas ...

