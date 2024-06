Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Sachbeschädigung an Wanderhütte in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag, dem 30. April 2024, bis Dienstag, dem 28. Mai 2024 beschädigten bislang Unbekannte in Traben-Trarbach eine Wanderhütte ("Laacher Hütte") im Bereich Schottstraße / Laacher Weg durch gewaltsames Heraustreten mehrerer Verkleidungsbretter sowie einer Bank. Es entstand Sachschaden von einer mittleren dreistelligen Summe. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 9779-2090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell