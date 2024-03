POL-PPTR: Drei minderjährige Mädchen aus Kinderheim vermisst

Trier (ots) - Zwischen Freitag, 15. März, und Sonntag, 17. März, entwendeten unbekannte Täter ein E-Bike aus der Viehmarktstraße. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein Damenrad des Herstellers IBEX, Modell: eComfort SID Mono 25 enviolo, in der Farbe Blau-Metallic. Das Rad war mittels Kettenschloss an einem Fahrradständer befestigt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden ...

