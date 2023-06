Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Neue Erkenntnisse im Fall Steffen Braun - Nachtragsmeldung zum Verdacht eines Tötungsdelikts - Staatsanwaltschaft Trier und das Polizeipräsidium Trier bitten um Ihre Mithilfe!

Trier/Region (ots)

Am späten Dienstagnachmittag, dem 13. Juni, fand ein Spaziergänger in einem Waldgebiet bei Rockeskyll einen Teil eines menschlichen Leichnams und informierte die Polizei.

Die sofortige Absuche angrenzenden Waldes führte die Beamten zur Fundstelle des gesamten Körpers, die sich im Nahbereich des von der Polizei ausgewiesenen Durchsuchungsgebiets befand.

Die am 14. Juni durchgeführte Obduktion bestätigte zweifelsfrei, dass es sich bei diesem um den bis dahin vermissten Steffen Braun handelt. Die Obduktion erbrachte darüber hinaus Gewissheit, dass der 53-jährige Arzt Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Auf Grund der bisherigen Erkenntnisse gehen die Ermittler davon aus, dass der oder die Täter im engen persönlichen Umfeld des Getöteten zu suchen ist.

Die Ermittlungen der Kriminaldirektion Trier unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Trier dauern weiter an. Nach der gestrigen Vorstellung des Falles in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" erhielten die Ermittler bislang etwa ein Dutzend Hinweise. Insgesamt liegen seit der Öffentlichkeitsfahndung knapp 30 Hinweise vor. Diese werden nun in die Ermittlungen mit einbezogen. Zeugen, die Hinweise zu folgenden Fragen geben können, werden weiter gebeten sich unter 0651/9779-2480 oder vertraulich unter 0152 288 54 968 an die Kripo Trier zu wenden:

- Haben Sie Steffen Braun im Zeitraum von Freitag, 30. Dezember, bis Dienstag, 3. Januar, gesehen? Können Sie Angaben zu seinen Aufenthaltsorten in diesem Zeitraum tätigen?

- Können Sie Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs von Steffen Braun, ein schwarzer Ford Fiesta mit dem amtlichen Kennzeichen DAU-PS 908, im Zeitraum von Freitag, 30. Dezember, bis Dienstag, 3. Januar, machen? Können Sie Hinweise zu möglichen Abstellorten des Fahrzeuges in diesem Zeitraum oder auf eventuelle Nutzer des PKW geben?

- Können Sie Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der Ortschaft Rockeskyll und der angrenzenden Waldgebiete im Zeitraum von Freitag, 30. Dezember, bis Dienstag, 3. Januar, geben, die möglicherweise mit dem Ablegen der Leiche in Zusammenhang stehen könnten?

- Können Sie Angaben zum Verbleib der persönlichen Gegenstände von Steffen Braun, insbesondere seinem Mobiltelefon, einem Google Pixel 3a, seiner Geldbörse und eines Reisekoffers mit der Aufschrift "AMERICAN TOURISTER" machen?

Die Ermittler gehen weiterhin davon aus, dass eine Tatwaffe möglicherweise entlang der Autobahn A1 zwischen Gerolstein und Wittlich entsorgt wurde.

Für Hinweise, die zur Klärung des Verbrechens und zur Ergreifung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Trier eine Belohnung von 5.000,- Euro ausgesetzt, die unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt wird. Über die Zuerkennung und gegebenenfalls Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamtinnen und Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen.

Weitere Informationen und Fahndungsfotos unter: https://s.rlp.de/gerolstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell