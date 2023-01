POL-PPTR: Angekündigte Geschwindigkeitskontrollen in der 2. Kalenderwoche

Trier (ots) - Am 25. Mai 2022 spähten unbekannte Täter die PIN der 64-jährigen Geschädigten während eines Zahlungsvorgangs im Kassenbereich einer Trierer Supermarktfiliale aus. Anschließend entwendeten die Täter die Zahlungskarte der Geschädigten auf dem Parkplatz des Marktes mit einem Ablenkungsmanöver. In der Folge hob die unbekannte Tätergruppierung an ...

