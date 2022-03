POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 11. Kalenderwoche

Trierweiler (ots) - Am Dienstag, 08.03.2022, befuhr gegen 14:45 Uhr ein Sattelzug die B51 aus Richtung Bitburg kommend in Richtung Trier. An der Anschlussstelle Trier beabsichtigte der mit Getränkekisten voll beladene Lkw, auf die A64 in Richtung Hermeskeil aufzufahren. Beim Durchfahren der Linkskurve des Auffahrtsbereiches öffnete sich aus bislang ungeklärter ...

mehr