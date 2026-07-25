PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, den 24.07.2026, gegen 15:20 Uhr kam es auf der L160, in Höhe der Abfahrt Breitenthal, zu einer Straßenverkehrsgefährdung zum Nachteil einer weiteren Verkehrsteilnehmerin. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein silberner Opel Astra einen in gleicher Richtung fahrenden PKW über die dortige Abbiegespur und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Fischbach. Anschließend setzte der PKW die Fahrt über die L160 in Richtung der B41, in Fahrtrichtung Kirn, fort. Hierbei soll der PKW auf Höhe der Ortslagen Bärenbach sowie Kirn-Sulzbach weiterhin mehrere Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt haben. Die verantwortliche Fahrzeugführerin, eine 25 jährige aus der VG Kirner Land, konnte ermittelt und durch Unterstützung der Polizei Kirn letztlich angetroffen werden. Diese stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zeugen, die Hinweise zu der auffälligen Fahrweise des PKW's machen können oder durch diese gegebenenfalls gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-561-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 18:03

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wincheringen (ots) - Am Freitag, den 24.07.2026, ereignete sich gegen 12:20 Uhr auf der B419 in Höhe Wincheringen ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei Lkw. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem roten LKW der Marke Mercedes, vermutlich einem 7,5- oder 12-Tonner, die B419 aus Richtung Wincheringen kommend in Fahrtrichtung Palzem. Aus bislang ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 12:40

    POL-PDTR: Sachbeschädigung Hermeskeil

    Hermeskeil (ots) - Im Zeitraum vom 17. Juli und dem 24. Juli 2026 beschädigten unbekannte Täter die Glasscheibe des "Kinoschaukastens" in der Trierer Straße in Hermeskeil. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil. Tel. 06503-91510 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hermeskeil 54411 Hermeskeil Trierer Straße 51 Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren