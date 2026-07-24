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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Wincheringen (ots)

Am Freitag, den 24.07.2026, ereignete sich gegen 12:20 Uhr auf der B419 in Höhe Wincheringen ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei Lkw.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem roten LKW der Marke Mercedes, vermutlich einem 7,5- oder 12-Tonner, die B419 aus Richtung Wincheringen kommend in Fahrtrichtung Palzem. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Lkw zu weit zur Fahrbahnmitte, so dass es zur Kollision der linken Außenspiegel mit einem entgegenkommenden Lkw kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der unfallverursachende Lkw setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Palzem fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizeiinspektion Saarburg bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtenden Lkw oder dessen Fahrzeugführer geben können, oder den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06581/91550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
PK Brück

Telefon: 06581-91550

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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