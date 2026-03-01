POL-PDTR: Beschädigung von Wahlplakaten
Birkenfeld (ots)
Am Samstag Abend gegen 23:15 Uhr wurden in der Königsberger Straße von Birkenfeld 3 Wahlplakate durch 3 Jugendliche beschädigt. Durch eine Zeugin wurde beobachtet, wie diese die Plakate von einem Laternenmast abrissen und beschädigten. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nimmt die Polizeidienststelle in Birkenfeld entgegen.
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell