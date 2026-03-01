PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beschädigung von Wahlplakaten

Birkenfeld (ots)

Am Samstag Abend gegen 23:15 Uhr wurden in der Königsberger Straße von Birkenfeld 3 Wahlplakate durch 3 Jugendliche beschädigt. Durch eine Zeugin wurde beobachtet, wie diese die Plakate von einem Laternenmast abrissen und beschädigten. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nimmt die Polizeidienststelle in Birkenfeld entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Tel.: 06782/9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

