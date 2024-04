Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Aldi Schweich

Schweich (ots)

Am Dienstag, den 16.04.2024 kam es auf dem Parkplatz vom Aldi, In den Schlimmfuhren 10 in Schweich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein parkender Pkw, Hyundai Starex (optisch ähnlich einem VW Bus), Farbe Schwarz wurde hier zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr im Heckbereich linksseitig beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1500 EUR bis 2000 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell