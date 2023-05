Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Drei Einbrüche in Verwaltungsgebäude von kirchlichen Einrichtungen

Rhaunen und Thalfang (ots)

Nach dem derzeitigen Sachstand in der Zeit von Sonntag, 21.05.2023, 12.00 Uhr bis Montag, 22.05.2023, 08.30 Uhr kam es zu insgesamt drei Einbrüchen in Verwaltungsgebäude von kirchlichen Einrichtungen in Rhaunen und Thalfang.

Die bis jetzt noch unbekannten Täter drangen in dem oben genannten Tatzeitraum nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten der evangelischen Kirchengemeinde Rhaunen in der Schustergasse in Rhaunen ein. Innerhalb des Tatobjektes wurden sämtliche Behältnisse durchsucht jedoch keine Beute vorgefunden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand entstand hier Schaden in Höhe eines unteren vierstelligen Eurobetrages.

Ebenfalls in Rhaunen begaben sich die Täter, vermutlich im gleichen Tatzeitraum, nach Aufhebeln einer Tür in die Räume der katholischen Kirchengemeinde Hunsrück/Idar in der Kirchstraße 1. Auch dort wurden Schubladen, Schränke und sonstige Behältnisse durchsucht und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Hier wird der Schaden derzeit auf einen ebenfalls unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Weiterhin suchten vermutlich die gleichen Täter im gleichen Zeitraum wie bei den Taten in Rhaunen das Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde in Thalfang in der Kirchgasse 5 auf. Dort wurden mehrere Türen aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht. Auch hier mussten die Täter das Objekt jedoch ohne Beute verlassen. Es entstand Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell