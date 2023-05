Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Smartphones aus Geschäft

Saarburg (ots)

Am Montag, den 22.05.2023 gegen 14:40 Uhr kommt es in einem Geschäft in der Heckingstraße in Saarburg zu einem Diebstahl.

Hierbei nutzte die Täterin die kurze Abwesenheit der Verkäuferin aus, als diese sich kurzzeitig im Lagerraum aufhielt, um das Smartphone der Verkäuferin vom Verkaufstresen zu entnehmen.

Anschließend entfernt sich die unbekannte Täterin mit einem blauen PKW vom Tatort.

Die Täterin wird wiefolgt beschrieben:

Ca. 40-45 Jahre

1,65m groß braunes schulterlanges Haar blaue Jeansjacke

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion (06581/9155-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell