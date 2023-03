Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall unter Alkoholisierung in Schweich

Schweich (ots)

Am Freitag, dem 10.03.2023, kam es gegen 19:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw am Kreisverkehr der K39, Bahnhofstraße innerhalb der Ortslage Schweich. Beide Pkw befuhren hintereinander die K39 in Richtung des Bahnhofes. Ca. 15m vor dem dortigen Kreisverkehr geriet der hintere Pkw, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und nicht unerheblicher Alkoholisierung des Fahrers, nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit den dort befindlichen Zäunen, riss im weiteren Verlauf seiner Fahrt ein Verkehrszeichen aus der Bodenverankerung und fuhr schlussendlich dem vor ihm fahrenden Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges wurde leicht verletzt in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Der Pkw musste nicht mehr fahrbereit abgeschleppt werden. Die Fahrerin des anderen Pkws wurde glücklicherweise nicht verletzt. Im Einsatz befanden sich zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Schweich sowie die Straßenmeisterei Trier.

Die Polizeiinspektion Schweich appelliert im Zuge des Geschehens und im Sinne der Gesundheit sämtlicher Verkehrsteilnehmer eindringlich das Führen eines Fahrzeugs unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss stehend zu unterlassen. Die Auswirkungen auf die eigene Fahrtüchtigkeit wird wiederkehrend unterschätzt, wodurch die eigene sowie die Gesundheit und das Leben Dritter in Gefahr gebracht und Ordnungswidrigkeiten- sowie Straftatbestände erfüllt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell