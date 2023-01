Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfällen an gleichem Fußgängerüberweg

Trier (ots)

Am Donnerstag, 12.01.2023, kam es um 07.35 Uhr und um 12.35 Uhr, zu zwei Verkehrsunfällen am Fußgängerüberweg an der Bahnüberführung in der Eurener Straße. Beim ersten Unfall wurde eine 24jährige Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn durch einen Pkw erfasst und anschließend mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Beim zweiten Verkehrsunfall wurde ein 25jähriger Fußgänger ebenfalls auf diesem Überweg erfasst und mit schwereren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell