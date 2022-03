POL-PDTR: Vandalismus am Schweicher Yachthafen

Trier-Ehrang (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 17.03.2022 einen Holzschuppen auf und entwendeten hochwertige Werkzeuge Aufgrund von Sanierungsmaßnahmen an einem Wohnhaus infolge des Sommer-Hochwassers wurden diverse Werkzeuge in einem Holzschuppen auf dem Grundstück ausgelagert. Dieser Holzschuppen in der August-Antz-Straße in Trier-Ehrang wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ...

