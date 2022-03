POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich beim Rückwärtsfahren, im Zeitraum vom 01.03.22 bis 03.03.22 einen grauen PKW, welcher am Fahrbahnrand in der Straße "Auf dem Bilzacker" in Idar-Oberstein abgestellt war. Das Schadensbild lässt auf eine Kollision mit einer Anhängerkupplung schließen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am ...

