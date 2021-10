Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW beschädigt, Verursacher flüchtig

Trier (ots)

In der Nacht von Freitag, 29.10.2021, auf Samstag, 30.10.2021, wurde ein an der Biewerer Straße in Trier- Biewer geparkter weißer Ford Transit durch einen vorbeifahrenden PKW beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schweich, Tel.: 06502/91570, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell