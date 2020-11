Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

TawernTawern (ots)

Am Donnerstag, den 26.11.2020, kam es im Zeitraum zwischen 07:45 Uhr und 13:30 Uhr in der Römerstraße in Tawern zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein parkender, weißer Ford Transit, in Höhe des Kindergartens, vermutlich beim Vorbeifahren, durch ein noch unbekanntes Kraftfahrzeug an der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher des Verkehrsunfalls entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Augenzeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich unter der Tel-Nr.: 06581/9155-0 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg



Brückenstraße 10

54439 Saarburg

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner: PK Witt

06581 9155-0

06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell