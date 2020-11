Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

KonzKonz (ots)

Am 26.11.20 gegen 14:00 Uhr fuhr ein blauer Kleinwagen in der Domänenstraße in Konz auf ein haltendes Postauto(Streetscooter)auf. Es entstand Sachschaden. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Kleinwagen unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiwache Konz.

