POL-PDTR: ---PRESSENACHTRAGSMELDUNG--- Frontalzusammenstoß mit schwerstverletzter Person

Am Donnerstag, 01.10.2020 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B51 zwischen Hohensonne und der Abfahrt Newel. Auf regennasser Fahrbahn kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache zwei entgegenkommende PKW frontal miteinander. Der 42-Jährige Fahrer einer Limousine wurde leicht verletzt. Der 35-Jährige Fahrer eines Kleinwagens musste durch einen Rettungshubschrauber mit schwersten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Staatsanwaltschaft Trier ordnete ein Unfallgutachten durch einen Sachverständigen an. Die B51 war von circa 16:10 Uhr bis 19:15 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Neben Beamten der Polizeiinspektionen Trier und Schweich waren die Straßenmeisterei, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Freiwilligen Feuerwehren Newel, Welschbillig und Aach samt deren Führungs- und Einsatzzentrale mit Maßnahmen am Einsatzort befasst.

Laut eines Ersthelfers passierten unmittelbar nach dem Unfallgeschehen mehrere Fahrzeuge die Unfallstelle, ohne dass die jeweiligen Insassen ihre Hilfe anboten.

Die Polizeiinspektion Trier erbittet Zeugenhinweise zum Unfallhergang unter nachfolgend genannter Erreichbarkeit.

