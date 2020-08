Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Göttschied

Idar-Oberstein (ots)

Am Abend des 5.August kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Oldenburger Straße in 55743 Idar-Oberstein ST Göttschied. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellter schwarzer Audi auf der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Nummer 06781/5610 entgegen

