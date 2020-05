Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Birkenfeld/ Ellweiler (ots)

Am späten Mittwochnachmittag, 20.05.2020, kam es auf der L 165 zu einem Unfall zwischen Motorradfahrern. Hierbei kollidierte ein mit Sozius fahrender Kradfahrer, der die L 165 aus Richtung Ellweiler in Richtung Brücken befuhr, in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Als Unfallursache wird ein Lenkfehler vermutet. Beide Maschinen waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

