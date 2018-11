POL-PDTR: Hausfassade beschädigt

Tawern (ots) -

Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 23.11.2018, gegen 14.30 Uhr und Samstag, dem 24.11.2018, gegen 10.30 Uhr, kam es in der Onsdorfer Str. 13 in Tawern zu einer Sachbeschädigung an einer dortigen Hausfassade. Hierbei wurde die Hausfassade selbst sowie ein Fallrohr und eine Fensterbank, mutmaßlich mit einem stumpfen Gegenstand, beschädigt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Saarburg, Tel. 06581-9155-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg

Tel. 06581 9155-0

pisaarburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell