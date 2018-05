POL-EN: Wetter - Rollstuhl und Tankfahrzeug entwendet

Wetter (ots) - In der Zeit vom 28.04.2018, 12.30 Uhr bis 30.04.2018, 11.00 Uhr wurde von unbekannten Tätern vom Parkstreifen auf der Straße Schöllinger Feld ein elektrischer Rollstuhl der Marke Invacare Storm 4 entwendet. Der 67-Jährige Besitzer ließ das Fahrzeug aufgrund eines Defekts am Vortag auf dem Parkstreifen zurück. An dem Fahrzeug befindet sich ein Bundeswehrrucksack mit Blinklicht. Am 02.05.2018, gegen 04.00 Uhr, betraten unbekannte Täter unbefugt das Gelände einer ehemaligen Deponie an der Straße An der Kohlenbahn. Sie starteten ein grünes Tankfahrzeug, mit dem sie das Gelände verließen. Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen alten nicht zugelassenen Rundhaubenwasserwagen der Marke Mercedes.

