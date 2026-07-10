POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Osann-Monzel (ots)
Am 09.07.2026 gegen 06:05 Uhr befuhr ein 64-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues mit seinem Personenkraftwagen die Moselstraße in Osann-Monzel.
Hier querte nach seinen Angaben plötzlich eine Katze die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer wich dem kreuzenden Tier aus, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen zwei geparkte Fahrzeuge, sowie eine Hauswand stieß.
Der Fahrzeugführer verletzte sich leicht, es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von mehr als 10.000 EUR.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell