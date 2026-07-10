Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Osann-Monzel (ots)

Am 09.07.2026 gegen 06:05 Uhr befuhr ein 64-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues mit seinem Personenkraftwagen die Moselstraße in Osann-Monzel.

Hier querte nach seinen Angaben plötzlich eine Katze die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer wich dem kreuzenden Tier aus, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen zwei geparkte Fahrzeuge, sowie eine Hauswand stieß.

Der Fahrzeugführer verletzte sich leicht, es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von mehr als 10.000 EUR.

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