Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verfolgungsfahrt

Maring-Noviand (ots)

Am 10.07.2026 beabsichtigten Beamte der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 00:15 Uhr ein Motorrad in Lieser zu kontrollieren, da an diesem keine Kennzeichen angebracht waren. Der Fahrer beschleunigte sein Gefährt unmittelbar, als er erkannte, dass er von den Polizisten kontrolliert werden sollte. Die Flucht verlief über den Maare-Mosel-Radweg in Richtung Maring-Noviand, wo es dem Fahrer gelang, sich der Maßnahme zu entziehen. Dieser war männlich, dunkel gekleidet und führte einen Rucksack der Marke Adidas mit sich. Gegen den derzeit noch unbekannten Täter wird wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie diverser Ordnungswidrigkeiten ermittelt. Zeugen, die Angaben zum Täter oder zum Fluchtverhalten machen können, werden gebeten, sich unter der 06531-95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

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