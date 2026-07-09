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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei sucht Zeugen nach Brand von Rundballen

Preist (ots)

Am Abend des Mittwoch, 8. Juli 2026, kam es auf einem Feld an der K 38 bei Preist zu einem Flächenbrand; dabei verbrannten sechs Rundballen. Eine weitere Brandausdehnung wurde durch die alarmierten Feuerwehrkräfte aus der Verbandsgemeinde Speicher verhindert. Nach ersten Zeugenhinweisen wurden drei Personen im räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit dem Brand beobachtet. Die Polizeiinspektion Bitburg bittet Zeugen, die weitere sachdienliche Angaben dazu machen können, sich telefonisch unter 06561 96850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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