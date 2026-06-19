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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brennendes Auto

Reiser (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag kam es zu einem PKW-Brand. Der Fahrer gab hinterher an, über den dortigen Bahnübergang gefahren zu sein und dabei die Ölwanne seines Mercedes verloren zu haben. Der 22 Jahre alte PKW geriet dann in der Folge 300 Meter hinter dem Gleisen in Brand. Der Fahrer und der Beifahrer konnten sich beide unverletzt aus dem brennenden Auto retten. Die Straße zwischen Reise und Schröterode war bis 17 Uhr auf Grund der Lösch-, und Bergungsarbeiten gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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