POL-PDWIL: Diebstahl aus Umkleidekabine
Salm (ots)
Am Samstag, den 13.06.2026 kam es im Rahmen eines Sportfestes am Sportplatz in Salm zum Diebstahl einer Geldbörse.
Demnach dürften nach aktuellem Stand unbekannte Täter in die Umkleidekabinen der jeweiligen Mannschaften gegangen sein.
Dort wurde zumindest in einem Fall gezielt eine Geldbörse entwendet.
Seitens der Polizeiinspektion Daun werden Zeugen und auch weitere mögliche Geschädigte gesucht, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht bzw. verdächtige Personen gesehen haben.
Entsprechende Hinweise werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592-96260 erbeten.
Rückfragen bitte an:
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