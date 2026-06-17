Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an St.Nikolaus Kirche

Daun (ots)

In der Nacht von Montag, 08.06.2026 auf Dienstag, 09.06.2026 wurde die Außenfassade der St. Nikolaus Kirche in Daun, hier mittels Anbringen von Graffiti, besprüht und entsprechend beschädigt.

Seitens der Polizeiinspektion Daun werden Zeugen gesucht, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht bzw. verdächtige Personen gesehen haben.

Weitergehende Hinweise werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592-96260 erbeten.

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