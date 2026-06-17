POL-PDWIL: Sachbeschädigung an St.Nikolaus Kirche
Daun (ots)
In der Nacht von Montag, 08.06.2026 auf Dienstag, 09.06.2026 wurde die Außenfassade der St. Nikolaus Kirche in Daun, hier mittels Anbringen von Graffiti, besprüht und entsprechend beschädigt.
Seitens der Polizeiinspektion Daun werden Zeugen gesucht, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht bzw. verdächtige Personen gesehen haben.
Weitergehende Hinweise werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592-96260 erbeten.
Rückfragen bitte an:
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Mainzer Str. 19
Christoph Zimmer, POK
54550 Daun
06592/96260
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