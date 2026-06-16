POL-PDWIL: Pressesofortmeldung Brand im Gebäude des ehemaligen Clubs "Magnum"
Wittlich (ots)
Aktuell am 16.06.2026, um 22:45 Uhr kommt es zum Einsatz der Feuerwehr und der Polizei Wittlich aufgrund eines Brandes im Gebäude des ehemaligen Clubs "Magnum" in der Schloßstraße in Wittlich.
Aus bisher unbekannten Gründen brach' augenscheinlich im Inneren des Anwesens, ein Feuer aus.
Es kommt aktuell zu starken Rauchentwicklungen durch dichten schwarzen Rauch. Anwohner werden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.
Die Feuerwehr befindet sich in den Brandbekämpfungsmaßnahmen. Weitere Angaben können bisher nicht getätigt werden.
Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde die Schloßstraße weiträumig gesperrt, um Platz für die Arbeiten der Feuerwehr zu machen.
Es wird gebeten, von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet. Verletzt wurde bisher niemand, das Gebäude ist nicht bewohnt.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
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