Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Salmtal (ots)

Am 20.03.2026 gegen 15:45 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 60-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Wittlich-Land, als dieser in der Ortslage von Salmtal unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle fiel auf, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand.

Aufgrund des festgestellten Wertes wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

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