POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr
Salmtal (ots)
Am 20.03.2026 gegen 15:45 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 60-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Wittlich-Land, als dieser in der Ortslage von Salmtal unterwegs war.
Im Rahmen der Kontrolle fiel auf, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand.
Aufgrund des festgestellten Wertes wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X.
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell