POL-PDWIL: Verbotenes Fahrzeugrennen/ Radfahrer gestürzt

Wittlich (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht am Parkplatz am Schwimmbad in Wittlich Am Sonntag, 03. März. 2024, in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 16:45 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz am Schwimmbad in Wittlich ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim ein- oder ausparken einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf Kombi an der Beifahrerseite, die dadurch nicht unerheblich ...

mehr