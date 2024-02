POL-PDWIL: Forellendiebstahl

Manderscheid (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 25.01.2024, 11.30Uhr bis Montag, 29.01.2024, 10.00Uhr kam es zu einem Einbruch in die Realschule Plus in Manderscheid. Die bisher unbekannten Täter*innen gelangten durch Beschädigung eines Dachfensters in die Schule und entwendeten dort Elektronikartikel. Die Schadensumme liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Täter*innen geben ...

mehr