POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizeiinspektion Daun vom 05.02.2024

Daun (ots)

Densborn- Frau verliert Bewusstsein- Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Während des gestrigen Karnevalsumzuges in Densborn verlor eine 59- Jährige Zuschauerin plötzlich das Bewusstsein. Nach ca. 20 Minuten konnte der zum Ort geeilte Notarzt erste kleine Reaktionen bei der bei der bis dahin nicht ansprechbaren Frau feststellen. Die Geschädigte wurde hiernach unmittelbar in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Nach ersten Ermittlungen vor Ort, konnte eine Straftat nicht ausgeschlossen werden. Möglicherweise wurde eine unbekannte Substanz verabreicht. Die Polizei Daun sucht Zeugen, die entsprechende Beobachtungen machten bzw. sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen können sich unter 06592-96260 an die hiesige Dienststelle wenden.

Densborn- Zwei Personen bei Gerangel leicht verletzt

Ein 38- Jähriger aus der Region besuchte am Sonntag den Karnevalsumzug in Densborn. Im Bereich der Schulstraße hatte der Veranstalter einen Kühlwagen aufgestellt, der durch einen Bauzaun eingefasst war. Hier begann der Mann, so Zeugenangaben, seine Notdurft zu verrichten. Er wollte an der Stelle, die durch Bedienungen wiederkehrend durchlaufen werden musste, urinieren. Ein Mitarbeiter des eingesetzten Sicherheitsdienstes versuchte dieses Tun wohl zu verhindern, was dem 38 Jahre alten späteren Beschuldigten gänzlich missfiel. Bei einem anschließenden Gerangel fielen beide Personen samt Bauzaun zu Boden. Erst nach Eintreffen der herbeigerufenen Polizeikräfte konnte die Situation geklärt werden.

Daun - Autofahrer hatte keinen Führerschein

Am Sonntagabend, 04.02.2024, war ein 24 Jahre alter Autofahrer gegen 20.15 Uhr in der Ortslage von Steinborn unterwegs. Der aus der VG Daun stammende Mann wurde durch eine Streifenbesatzung der Dauner Polizei gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf Nachfrage konnte der Autofahrer keine Fahrerlaubnis vorweisen. Wie sich herausstellte, hatte er gar keinen Führerschein. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und die Autoschlüssel abgenommen. Ein Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lissingen, B 410- Betrunkener Autofahrer von Polizei kontrolliert

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am gestrigen Sonntagabend, gegen 21.45 Uhr, in der Ortslage Lissingen, B 410, ein 48 Jahre alter Autofahrer aus der VG Gerolstein angehalten. Die kontrollierenden Beamten der Polizei Daun stellten bei dem Mann sofort Alkoholgeruch fest. Ein anschließender Test ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Mürlenbach- Betrunkene Autofahrerin kollidiert mehrfach mit Schutzplanke

Am 05.02.2024 befuhr eine 22-Jährige aus dem Rhein-Neckar-Kreis kurz nach Mitternacht die L 24 von Densborn nach Birresborn. Dabei kollidierte sie wohl mehrere Male mit den rechten Leitplanken. Als Beamte der Dauner Polizei sie kurze Zeit später auf einem Parkplatz nahe Mürlenbach antreffen konnten und sie aus ihrem Auto ausstieg, wurden erste Anzeichen eines vorangegangenen Alkoholkonsums festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen.

