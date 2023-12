POL-PDWIL: Brand einer landwirtschaftlichen Scheune in Lieser

Bad Bertrich (ots) - Am 27.12.2023 gegen 22:10 Uhr kam es in Bad Bertrich in der Kirchstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welchem der Verursacher von der Unfallstelle flüchtete. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Unfallverursacher die Kirchstraße bergabwärts in Richtung Kurfürstenstraße. In der scharfen Linkskurve schnitt dieser die Kurve und veranlasste eine entgegenkommende PKW-Fahrerin ...

